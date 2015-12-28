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محافظ الأنبار: داعش دمر 250 مدرسة فى الرمادي ونحتاج جهد كبير لإعادة تأهيلها

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محافظ الأنبار: داعش دمر 250 مدرسة فى الرمادي ونحتاج جهد كبير لإعادة تأهيلها محافظ الأنبار: داعش دمر 250 مدرسة فى الرمادي ونحتاج جهد كبير لإعادة تأهيلها
أكد محافظ الأنبار صهيب الراوى، أن تحرير الرمادي يعطى رسائل قوية أن القوات العراقية قادرة على تحرير كل المناطق التى تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن رفع العلم العراقى وسط مدينة الرمادي سيكون له تأثير إيجابى على الوضع الأمنى العراقى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "سى بى سى"، لا نقبل أن تبقى داعش على شبر واحد من محافظة الأنبار، كاشفًا عن أن تنظيم "داعش" الإرهابى دمر 250 مدرسة فى الرمادي، ونحتاج جهد كبير لإعادة تأهيلها، مضيفًا: سنعمل من أجل الإسراع على إزالة الألغام التى وضعها تنظيم داعش فى مدينة الرمادي.

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