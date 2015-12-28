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إصابة 8 جنود أتراك وقتلى وجرحى من الحشد الوطنى بقصف لداعش شمال العراق

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إصابة 8 جنود أتراك وقتلى وجرحى من الحشد الوطنى بقصف لداعش شمال العراق إصابة 8 جنود أتراك وقتلى وجرحى من الحشد الوطنى بقصف لداعش شمال العراق

>أعلن مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم الاثنين، إصابة ثمانية جنود أتراك وسقوط قتلى وجرحى من الحشد الوطنى السنى جراء قصف صاروخى نفذه تنظيم داعش على معسكر الزلكان 450 كم شمال بغداد.

وقال المصدر، إن "خمسة ضباط من الحشد الوطنى قتلوا وأصيب 16 آخرون ، كما أصيب ثمانية جنود أتراك بجروح بالغة جراء قصف صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون على معسكر الزلكان فى قضاء الشيخان شمال الموصل".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين والقتلى إلى مشافى محافظة دهوك ، فضلا عن انسحاب القوات التركية والحشد من داخل المعسكر خشية تجدد القصف عليه من قبل داعش".

وكانت القوات المتمركزة فى المعسكر قد قصفت بعشرات القذائف معاقل وأوكار داعش فى ناحية بعشيقة وبلدة خورسيباد والشلالات.
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