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"جنايات دمنهور" تقضى بحبس شاب 3 سنوات لاعتدائه على والديه وتهديدهما بالقتل

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"جنايات دمنهور" تقضى بحبس شاب 3 سنوات لاعتدائه على والديه وتهديدهما بالقتل "جنايات دمنهور" تقضى بحبس شاب 3 سنوات لاعتدائه على والديه وتهديدهما بالقتل
قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور شوقى الصالحى، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار، وأحمد الطنيخى، بحبس المتهم "سمير.م.ف"، 3 سنوات، لاعتدائه على والديه وتهديدهما بالقتل للحصول على أموال لشراء مخدرات، وذلك فى القضية رقم 20656/ 2015 جنايات إيتاى البارود.

وترجع أحداث الواقعة إلى استغاثة والدى المتهم المقيمين بمدينة إيتاى البارود بالأهالى بعد قيام نجلهما بالاعتداء عليهما وتهديدهما بالقتل وإشهار سلاح نارى فى وجهيهما للحصول على مبالغ مالية لشراء المخدرات، وتمكن الأهالى من مطاردة المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة.

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مصر 365