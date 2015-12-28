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الرئيس السودانى يقترح تشكيل لجنة للتعاون بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا

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الرئيس السودانى يقترح تشكيل لجنة للتعاون بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا الرئيس السودانى يقترح تشكيل لجنة للتعاون بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا
تقدمت السودان بمقترحين لدعم التعاون بين والسودان وإثيوبيا يمهد للإسراع فى إتمام اتفاق سد النهضة فى المباحثات الجارية بالعاصمة السودانية الخرطوم، متضمنا أنه تم الاتفاق بين قادة الدول الثلاثة على تشكيل لجنة عليا برئاسة القادة الثلاثة للنظر فى قضايا أخرى تتعلق بالتنمية والعلاقات الاقتصادية والشعبية، بما فى ذلك العلاقات الأمنية.

وتضمنت المقترحات السودانية تنفيذ اليات بكيفية الوصول بالمحادثات الجارية إلى نتائج مرضية لمصر والسودان.


>- خارجية إثيوبيا: البشير قدم نصائح ومقترحات للاجتماع السداسى لسد النهضة

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