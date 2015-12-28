الحكومة: توفير850 سيارة نقل مبردة للشباب للمساهمة فى خفض أسعار السلع

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق تحيا مصر ، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والتضامن الإجتماعى، والإستثمار، وأمين صندوق تحيا مصر، وأمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية، والمدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

وصرح الإعلامى أيمن صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أشاد فى مستهل الاجتماع بمبادرات صندوق تحيا مصر التى تدعم جهود الدولة فى مجال الخدمات وما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية وإتاحة فرص العمل، خاصة مشروع توفير سيارات مبردة متنوعة الأحجام للشباب بواقع 500 سيارة حمولة 1.5 طن و350 سيارة حمولة 5 أطنان.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية المتابعة الدائمة لخطوات تنفيذ هذا المشروع لضمان إستمراريته وتحقيق الأهداف المرجوة منه وعلى رأسها العمل على ضمان وصول المنتجات إلى المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة توفر قدر من المرونة للمستثمرين الصغار خاصة فيما يتعلق باقتصاديات المشروع واستدامته من حيث الشروط الخاصة بالتقدم للحصول على السيارة ربع النقل، وأساليب التمويل والتشغيل، حيث ذكرت أمين عام الصندوق بأنه قد تم الإتفاق على أن يتم الحصول على السيارة من خلال تأسيس شركة تتكون من شخصين، وأن تقدر المساهمة الذاتية لأصحاب تلك الشركة بنحو 15% من ثمن السيارة كمقدم، وسيتم تجهيزها بالأدوات اللازمة لنقل السلع التموينية وكذلك أجهزة للتتبع لضمان وصول السلع للجمهور المستهدف.

وخلال الاجتماع عرضت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية أبرز ملامح اقتصاديات تشغيل السيارة الـ 1.5 طن، حيث تم الإتفاق على أن تعمل بواقع 26 يوماً، منها 20 للمجمدات، تشمل 5.5 طن دواجن ولحوم مجمدة، و ¾ طن أسماك، بالإضافة إلى 5 أيام للسلع الغذائية الأساسية، ويوم واحد لبيع الخضراوات والفاكهة الطازجة.

كما شهد الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل صندوق تحيا مصر، ففيما يتعلق بإدارة الصندوق فقد تم بحث مقترح لإنشاء شركة قابضة تابعة لصندوق تحيا مصر، تكون منوطة بالتعامل مع ما هو غير المنح أو التبرعات مثل المشروعات الخاصة ببرامج توفير صفائح الدم والحقن والعقاقير، وتم تحديد رأسمال للشركة المقترحة بنحو 2.5 مليار جنيه.

وفى مجال الصحة تم استعراض ما نجح صندوق تحيا مصر من إنجازه فى هذا الملف، وبخاصة فى مجال مكافحة فيروس سى من خلال علاج العديد من الحالات، والتوعية بسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى ابرام اتفاقيات لتوفير الكميات اللازمة من العقار المعالج للمرض، وذلك بفضل التنسيق الفعال بين الصندوق ووزارة الصحة.

ومن المقرر فى هذا الصدد الإعلان الأسبوع القادم عن أول ثلاث قرى خالية من فيروس سى والتى تقع بمحافظة الدقهلية.

وأكد المتحدث الرسمى أن رئيس مجلس الوزراء أكد فى ختام الإجتماع على ضرورة الحرص من جانب القائمين على الصندوق على تحديد جداول زمنية لكل ما يتم الإتفاق عليه من مشروعات، والترويج لها لتوعية المجتمع بما يتم توفيره من خدمات تلبى الإحتياجات.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة الإعلان عن إنجازات الصندوق بعد عام من التأسيس، بما يساعد على التعريف بدور الصندوق لدى المواطنين، ويحفز المستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة بفاعلية فى دعم مشروعات الصندوق فى مجالاتها المتنوعة والعديدة.



>