تحريات النيابة: 5 آلاف مواطن من أهالي أبو النمرس شاركوا في قتل الشيعة

كتب : محمود الجارحي وهيثم البرعي وجهان عبد العزيز منذ 4 دقائق

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة اسامة حنفي رئيس النيابة، وأحمد الحمزواي ومحمد علواني وكيلي أول النيابة، إلى منطقة "أبوالنمرس" مكان الواقعة، التي راح ضحيتها 4 من الشيعة، وأجرت النيابة معاينة لمكان الأحداث، وتبين أن المنزل الذي كان يشهد الاحتفال، مكون من طابقين، وأنه ملك لأحد القتلى، يدعى شحاته عيد وهو نجل عم القيادي الشيعي حسن شحاته، وتم تحطيمه بالكامل.

كما تمت مناظرة جثث القتلى بمستشفى الحوامدية، وقررت النيابة عرضهم على الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، المباحث بعمل تحريات حول الواقعة وإلقاء القبض على المحرضين على ارتكاب تلك الجريمة.

من ناحية آخرى عقد اللواء عبد الموجود لطفي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، اجتماعا مع القيادات الأمنية، وتم وضع خطة بحث وتحري، أشرف عليها اللوائين محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية، لكشف المحرضين على ارتكاب الواقعة، والقبض علي المشتركين في تلك الجريمة، بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات أن قرابة 5 آلاف شخص من أصل 35 ألف من أهالي القرية شاركوا في تلك المذبحة.