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إحالة خلية إخوانية للقضاء العسكرى لحيازتها 52 قنبلة بالعاشر من رمضان

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إحالة خلية إخوانية للقضاء العسكرى لحيازتها 52 قنبلة بالعاشر من رمضان إحالة خلية إخوانية للقضاء العسكرى لحيازتها 52 قنبلة بالعاشر من رمضان
قررت نيابة الزقازيق الكلية، اليوم الاثنين، إحالة 11 إخوانيا إلى محكمة القضاء العسكرى لحيازتهم 52 قنبلة لاستخدامها فى أعمال تخريبية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

وكانت أجهزة الأمن بالشرقية، تمكنت بالتنسيق مع الأمن الوطنى بالعاشر من رمضان، من ضبط خلية إخوانية مكونة من 11 عضوا لقيامهم باستئجار شقة وتصنيع المواد المتفجرة لاستخدامها فى أعمال تخريبية وحرق محولات الكهرباء وخطوط الغاز.

وبمناقشتهم تبين قيامهم بتصنيع المواد المتفجرة، لاستخدامها فى أعمال تخربية وتبين قيام أعضاء بارزة فى جماعة الإخوان بدعمهم بالمال، وتم حبسهم من قبل النيابة العامة وإحالتهم لمحكمة القضاء العسكرى.
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