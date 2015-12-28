بالفيديو..نشرة اليوم السابع: طارق سليم يظهر فى مران الأهلى رغم المرض

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الجيش الإسرائيلى يشكل أول لواء “كوماندوز” يضم 4 وحدات لمواجهة داعش
وزير الكهرباء:توقيع اتفاقية شراء الطاقة الشمسية وتعريفة التغذية 26يناير
“البترول” تنفذ مشروعات بـ120 مليار جنيه فى خطة عام 2016
“الإحصاء”: 75% من القرى ليس بها شبكة مجارى و15% تنقطع عنها المياه يوميا
غلق الطرق المؤدية لاستاد السويس استعدادا لمباراة الزمالك وبتروجيت
طارق سليم يظهر فى مران الأهلى رغم المرض