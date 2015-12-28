بالفيديو..نشرة اليوم السابع: طارق سليم يظهر فى مران الأهلى رغم المرض

الجيش الإسرائيلى يشكل أول لواء “كوماندوز” يضم 4 وحدات لمواجهة داعش

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وزير الكهرباء:توقيع اتفاقية شراء الطاقة الشمسية وتعريفة التغذية 26يناير ‎

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غلق الطرق المؤدية لاستاد السويس استعدادا لمباراة الزمالك وبتروجيت ‎

طارق سليم يظهر فى مران الأهلى رغم المرض ‎