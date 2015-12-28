رئيس الوزراء : حصر مشروعات المياه والصرف الصحي الملحة قبل صيف 2016

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء إجتمع أيضاً بالدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي عرض موقف مشروع الإسكان الإجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان، حيث أكد الوزير على تنفذ مشروع الإسكان الإجتماعى “الذى يستهدف مليون وحدة سكنية” في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه بمساحات تتلائم وظروف المعيشة الكريمة لمحدودى الدخل والشباب. والذي يضمن استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزراة إصدار أول قانون من نوعه فى التشريعات الموجودة بالدولة وهو قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014 متضمناً صندوق الإسكان الإجتماعى الذى سيسهم فى تمويل مثل هذه المشروعات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت بتنفيذ 244 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، تم الإنتهاء من 99 ألف وحدة سكنية منها بإستثمارات قدرها 13 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 145 ألف وحدة بإستثمارات قدرها 20 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن 84 ألف وحدة سكنية من الوحدات التى تم الإنتهاء منها وبدأ التسليم فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات للمستحقين، بينما سيتم الإعلان تباعاً عن باقى الوحدات خلال عام 2016.

كما تم عرض المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ففيما يخص مشروعات مياه الشرب تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحاً أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/يوم لعدد 88 محطة جاري تنفيذها، بالإضافة إلى 1268 ألف م3/يوم لعدد 60 محطة جديدة.

وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الإنتهاء من حصر جميع المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم لعدد 86 محطة جاري تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/2016.

وقد تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، الأولى : هي المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/يوم لعدد 34 محطة جاري تنفيذها، ويصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار جنيه في خطة العام 2015/2016. والثانية : وتضم باقي المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلى 1134 ألف م3/يوم لعدد 52 محطة جاري تنفيذها، ويبلغ إجمالي الإستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016.

وفيما يخص المشروع القومي للصرف الصحي، فإنه يتم حالياً الإنتهاء من العديد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث تضم المنظومة 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمة لها 13.5 مليون م3/يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم، كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلى حوالي 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حوالي 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%.

كما تناول التقرير الذي عرضه وزير الإسكان أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي، يبلغ 687 قرية و 190 تابع، من إجمالي 4700 قرية و 25400 تابع على مستوى الجمهورية، حيث جاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابع، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه. وأضاف أن عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي تبلغ 3117 قرية و 25095 تابع، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عدد القرى التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي بها يبلغ نحو 220 قرية، وأشار إلى حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات في نحو 94 قرية و 20 تابع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.45 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تصل إلى 63 ألف م3/يوم.

كما تم التأكيد على أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي لعدد 769 قرية موزعة على 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوي عن طريق رفع القدرة الإستعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمقدار 400 ألف م3/يوم، وتحديث المحطة من معالجة إبتدائية إلى معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم .

وقد تم تقسيم المشروع القومي لصرف صحي القرى إلى مرحلتين، وهما : الخطة العاجلة : خلال عامين ونصف، وتهدف لزيادة نسبة التغطية من 14.6 % إلى 49 % ، وتضم الخطة العاجلة عدد 1616 قرية وعدد 115 تابع، منها 896 جاري تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وعدد 23 قرية بمصرف المحسمة، كما يتم طرح عدد 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وكذلك عدد 30 قرية بمصرف المحسمة، وعدد 534 من خلال المنح و القروض. والخطة المتكاملة : خلال 10 أعوام، وتهدف لتغطية باقي قرى وتوابع الجمهورية للوصول بنسبة الخدمة إلى 100%، وتضم عدد 2397 قرية و 095 25 تابع.