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بوتين يوقع مرسومًا بشأن التدابير الاقتصادية ضد تركيا

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بوتين يوقع مرسومًا بشأن التدابير الاقتصادية ضد تركيا بوتين يوقع مرسومًا بشأن التدابير الاقتصادية ضد تركيا

فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسومًا حول تطبيق التدابير الاقتصادية الروسية الخاصة بحق تركيا.

وينص هذا المرسوم على إدخال تعديلات على المرسوم الرئاسي رقم 583 الصادر، بتاريخ 28 نوفمبر، حول إجراءات ضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطنيها من النشاطات الإجرامية والنشاطات الأخرى المنافية للقانون، وحول تطبيق الإجراءات الاقتصادية الخاصة بحق الجمهورية التركية.

وبموجب تلك الإجراءات فرضت روسيا حظرا على استيراد بعض المنتجات التركية، وعلقت مفعول نظام الزيارات بدون تأشيرات، وألغت رحلات الشارتر إلى تركيا.

وتفرض الإجراءات الجديدة تقييدات على نشاط الشركات، التي يسيطر عليها المواطنون الأتراك أو المنظمات الخاضعة للقانون التركي لدى تنفيذها مشاريع، أو أعمال معينة في أراضي روسيا الاتحادية، وذلك وفق قائمة تحددها الروسية.

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