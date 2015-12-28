ضبط 10 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بأخميم في سوهاج‎

تمكنت مباحث الآثار بسوهاج، من ضبط 10 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بأخميم.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا، يفيد ورود معلومات لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز أخميم أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو ”ن.ا.ا” 45 سنة ويقيم شارع المشهدي ببندر أخميم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

وقامت مأمورية عقب تقنين الإجراءات استهدفت المتحري عنه المذكور، حيث تبين هروب مالك المنزل وتم ضبط “خالد م إ” 46 سنة عامل – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، “كيرلس إ ع” 26 سنة عامل، “صفوت م ش” 27 سنة عامل، “أبادير إ ع” 40 سنة حاصل على دبلوم “ملاك س ج” 44 سنة نجار، “مينا إ ع” 40 سنة عامل، ويقيمون دائرة مركز المنشأة، “الحسيني ع أ” 25 سنة طالب، “علاء ر م” 26 سنة عامل،عصام أبو الفتوح محمد 44 سنة عامل، “بدري م أ” 50 سنة عامل، ويقيمون دائرة مركز المراغة.

وتبين وجود حفر دائري بقطر 5 متر وعمق حوالي 10 متر كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وناتج الحفر عبارة عن ” آنية يشتبه في أثريتها 0

> تم التحفظ علي المضبوطات، كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5775 إداري مركز أخميم لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.