مجلس الوزراء يبحث عرض شركة MSC العالمية لتنظيم رحلات سياحية الى مصر

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بحضور وزراء الطيران، والداخلية، والسياحة، والنقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لبحث العرض الخاص بشركة MSC العالمية لتنظيم جولات سياحية للمقاصد والمدن الرئيسية في الدول الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من سياحة الفنادق العائمة في الدعاية للمقاصد السياحية المصرية، وتشجيع السياح على زيارتها ونقل رسالة للعالم بأن مقاصدنا السياحية آمنة، وتستقبل السياحة العالمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التنظيمية اللازمة لتلك الرحلات السياحية في مصر، والتنسيق بين الوزارت المعنية لتطوير البرامج السياحية المقدمة، وبحث إمكانية تطبيق تجارب الدول الأخرى في هذا المجال بالتعاون مع مصر.

وخلال الاجتماع، أشار الفريق مُهاب مميش إلى أن شركة MSC العالمية من أكبر الشركات العاملة في مجال النقل البحري وسياحة الفنادق العائمة، حيث تبلغ سعة الباخرة السياحية الواحدة نحو 4800 راكب، موضحا أن الشركة ترغب في ترتيب رحلات أسبوعية إلى موانيء بورسعيد والغردقة وسفاجا والإسكندرية، ومن ثم زيارة المقاصد السياحية في تلك المدن والقريبة منها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المهندس شريف اسماعيل وجه بتشكيل مجموعة عمل من وزارات النقل، والآثار، والصحة، والداخلية، وهيئة قناة السويس كمنسق للرحلة بوضع وتطوير برامج سياحية متكاملة، وتوفير كافة الجوانب اللوجيستية اللازمة لنقل السياح من الموانيء الى المزارات المختلفة بالقاهرة والاسكندرية وكافة ربوع مصر، ورفع كفاءة الخدمات والأدوات المرتبطة بالسياحة من بازرات ومرشدين السياحيين وتجهيزات متكاملة.