تأجيل محاكمة المتهمين بقطع طريق ناهيا لـ 30 يناير المُقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين في قضية “قطع طريق ناهيا”، إلى جلسة الـ 30 من يناير المقبل، وقررت المحكمة التحقيق مع مأمور القسم، لعدم تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار دفاتر الأحوال، وعدم إحضاره شاهد الاثبات المطلوب سماع أقواله بالجلسة .

ونص أمر الإحالة على أن النيابة العامة، تتهم كلًا من:”عبد الرحمن محمد صلاح”، و”عمرو الحسيني”، و”محمود شحاتة”، بأنهم في تاريخ الـ 28 من أكتوبر عام 2014م، بدائرة قسم بولاق الدكرور، اشتركوا في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام، حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وأدواتٍ مما تٌستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث قاموا باستعراض القوة والعنف، فضلًا عن ترويع المجني عليه “أحمد رفاعي”، عن قصد، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به.

وأشار أمر الإحالة بأن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه “أحمد رفاعي”، إصابات وردت بتقارير الطب الشرعي الموقع عليه، فضلًا عن اشتراكهم في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ما أدى للإخلال بالنظام العام .