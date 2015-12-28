سقوط اثنين بحوزتهما 120كيلو بانجو بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأطفيح

شهدت منطقة أطفيح بالجيزة، تبادلا لإطلاق الأعيرة النارية بين تشكيل عصابى وقوات الشرطة، وتم القبض على اثنين من المتهمين بعد مطاردة فى الصحراء، وبحوزتهما 120 كيلو بانجو، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة للتحقيق.

وكانت وردت معلومات للعقيد عبد الحكيم سعد مفتش مباحث جنوب الجيزة، تفيد باتجار "سعيد.ل" الصادر ضده عدة أحكام قضائية بالمواد المخدرة، واستعداده وآخرون لترويج كمية كبيرة من المخدرات،

>وبإعداد عدة أكمنة تم رصد تحركات المتهمين، إلا أن الجناة فور محاصرتهم أطلقوا الأعيرة النارية تجاه رجال المباحث، وفروا هاربين بالمنطقة الصحراوية بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة.

وتمكنت القوة الأمنية بإشراف المقدم محمد سعد رئيس مباحث أطفيح من ضبط اثنين من المتهمين، وهما "رشيد.ع" و"جمعة.م" وبحوزتهما 120 كيلو بانجو وسيارة نقل.

وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى أحال المتهمين إلى النيابة، وجار تكثيف التحريات للقبض على باقى المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.