أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط بندقية خرطوش فى منزل عامل زراعى بالضبعة

Google+ Print
ضبط بندقية خرطوش فى منزل عامل زراعى بالضبعة ضبط بندقية خرطوش فى منزل عامل زراعى بالضبعة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة بمطروح، من ضبط بندقية خرطوش تركية الصنع، داخل منزل عامل زراعى وتبين عدم تواجد المتهم بالمنزل وقت مداهمته.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، عن قيام " عمران م ص "- 27 سنة، عامل زراعى، مقيم الضبعة - بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط بندقية خرطوش بروح واحد تركية الصنع بمسكنة وتبين عدم تواجده وقت الضبط.
>تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الضبعة وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365