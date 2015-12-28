ضبط بندقية خرطوش فى منزل عامل زراعى بالضبعة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة بمطروح، من ضبط بندقية خرطوش تركية الصنع، داخل منزل عامل زراعى وتبين عدم تواجد المتهم بالمنزل وقت مداهمته.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، عن قيام " عمران م ص "- 27 سنة، عامل زراعى، مقيم الضبعة - بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط بندقية خرطوش بروح واحد تركية الصنع بمسكنة وتبين عدم تواجده وقت الضبط.

>تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الضبعة وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.