حبس رقيب شرطة أربعة أيام لاتهامه بقتل شاب بكفر الشيخ

قرر خالد خطار، مدير نيابة بيلا تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ حبس "السيد .ا.ا.ا" 35 سنة رقيب شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل "خالد حسام أبو دية 24 سنة صاحب محل أيس كريم بالحامول، بإطلاق النار عليه فأصابه فى رأسه فأرداه قتيلا، وتحرر المحضر رقم 61170 إدارى مركز شرطة بيلا .

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، يفيد بمصرع "خالد حسام أبو دية"، 24 سنة، صاحب مصنع آيس كريم، يقيم بمدينة الحامول، أثناء حدوث خلاف بين شقيقه "محمد"، ورقيب شرطة "السيد أ.أ.ا"، 39 سنة، ويقيم بقرية إبشان دائرة مركز شرطة بيلا، نتيجة تصادم مرآة السيارة التى كان يستقلها محمد وتحمل رقم 60270 ملاكى كفر الشيخ ومرآة السيارة تحمل رقم معدنية أرقام (5682 ل د ج)، قيادة رقيب الشرطة وحدثت مشادة، مما أطلق رقيب الشرطة على سيارة الشقيقين فأصابت خالد فى رأسه فأردته قتيلا.

وأكد شهود عيان، أن رقيب الشرطة كان يقود سيارته تحمل لوحات معدنية أرقام (5682 ل د ج)، قبالة قرية إبشان متجها لبيلا، وحدث تصادم بين مرآة السيارة التى يستقلها ومرأة السيارة تحمل أرقام (60270) ملاكى كفر الشيخ، يقودها شقيق المجنى عليه، وواصل محمد وشقيقه خالد السير فى اتجاههما للحامول ولكن رقيب الشرطة عاد لهما وأطلق النار تجاه محمد فخفض رأسه فأصابت الطلقه شقيقه خالد فلقى مصرعه فى الحال، وألقى الأهالى المتواجدين فى إبشان القبض على أمين الشرطة، وتم اقتياده لمركز شرطة بيلا، وتحرر المحضر رقم 61170 إدارى مركز شرطة بيلا.

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