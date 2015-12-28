وكيل وزارة التعليم بمطروح يحيل 6 معلمين للتحقيق ويُقصى 3 مديرين

أحال الدكتور محمد عبد الفتاح الشركسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، 6 معلمين للتحقيق وإقصاء 3 من مديرى المدارس، خلال جولته المفاجئة لمتابعة حسن سير وانتظام العملية التعليمية بمدارس قطاع البنجر التعليمى، فى مدينة الحمام بالساحل الشمالى.

ورافق "الشركسى" خلال الجولة اللواء بلاسي شاكر رئيس مجلس ومدينة الحمام ومفتاح عطايا رئيس مجلس أمناء المحافظة، حيث تفقد مدرسة الناصر صلاح الدين للتعليم الأساسى بالقرية 28 ومدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسى بالقرية 29 ومدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية المشتركة بالقرية 27 ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية المشتركة بالقرية 26 ومدرسة القرية 24 للتعليم الأساسى ومدرسة القرية 23 للتعليم الأساسى.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، على ضرورة الالتزام والانضباط والجدية والإخلاص والتفانى فى العمل، من أجل تحقيق منتج تعليمى متطور، يعود بالفائدة على الطلاب.

وقرر " الشركسى" خلال الجولة المفاجئة، إحالة ستة معلمين للتحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية وإقصاء 3 مديرى مدارس وإحالتهم للتحقيق لعدم انضباط الدراسة وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية، كما أحال مسئول التطوير التكنولوجى بإدارة الحمام المسئول عن مدارس قطاع البنجر للتحقيق، لعدم تفعيل العمل بحجرات التطوير فى بعض مدارس القطاع. وإحالة موجه الاقتصاد المنزلى بالقطاع للتحقيق لعدم وجود معلمة اقتصاد منزلى بإحدى المدارس.

وقال البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم بمطروح، إن وكيل الوزارة اتخذ عدة إجراءات لتفعيل قطاع البنجر التعليمى بما يعود بالنفع على العملية التعليمية، حيث تم تكليف لجنة من التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية والمتابعة بالمديرية بتحديد المهام وتفعيل بطاقة الوصف الوظيفى، لتفعيل فصل قطاع البنجر التعليمى عن إدارة الحمام التعليمية.



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