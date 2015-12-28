عضو بالدعوة السلفية محرماً تهنئة الأقباط: "الكريسماس عيد شتم رب العالمين"

افتى ناصر رضوان، عضو الدعوة السلفية بتحريم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد أو الاحتفال بها، واصفاً الكريسماس بـ"عيد شتم رب العالمين"- على حد قوله.

وقال "رضوان" فى كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الكريسماس عيد شتم رب العالمين".. وبسؤاله عن تهنئة الأقباط أفتى بالتحريم قائلاً: "هنيه بنجاح أبنه أو بزواجه، وعزيه لو مات له حد، إنما أبعد كل البعد عن المشاركة فى أعيادهم وتهنئتهم بها حتى لو نيتك عدم التهنئة".

وكان أعضاء منتمين للدعوة السلفية وحزب النور قد أفتوا بتحريم الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس" مستشهدين على ذلك بفتاوى للشيخ ابن باز، والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية.

وكان السفليون أفتوا بتحريم الاحتفال بأعياد الميلاد بعدد من الهاشتاجات المصحوبة بالصور أبرزها: "أنا مسلم لا أحتفل بالكريسماس" و"لكم دينكم ولى دين" و"مفيش كريسماس فى دينى".



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