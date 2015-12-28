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إغلاق 314 مستشفى خاصا ومعملا وإنذار 4002 تعمل بدون ترخيص بالدقهلية خلال عام

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إغلاق 314 مستشفى خاصا ومعملا وإنذار 4002 تعمل بدون ترخيص بالدقهلية خلال عام إغلاق 314 مستشفى خاصا ومعملا وإنذار 4002 تعمل بدون ترخيص بالدقهلية خلال عام
أعلنت محافظة الدقهلية عن قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية بالمرور على العديد من المنشآت الطبية، شملت 7044 منشأة، وذلك فى الفترة من يناير الماضى وحتى ديسمبر 2015، حيث تم غلق 314 منشأة شملت "7 مستشفيات خاصة – 25 مركزا طبيا – 168 عيادة تخصصية – 62 معمل تحاليل – 5 معامل تصنيع أسنان – 3 أندية صحية جيم – 36 مركزا للعلاج الطبيعى – عدد 1 محل نظارات طبية ".

كما قامت الإدارة، بناء على توجيه حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بتوجيه إنذارات لعدد 4002 من المنشآت التى تعمل بدون ترخيص وتم فحص عدد 218 من الطلبات المقدمة لترخيص المنشآت الطبية، وكذا إجراء المعاينات لعدد 712 من المنشآت الطبية تحت الترخيص، وتم ترخيص217 منشأة، بالإضافة إلى إصدار قرارات إعادة فتح لعدد 87 منشأة، فضلا عن فحص عدد 254 شكوى، وتم الرد عليها.

وقد أكد المحافظ فى بيان له اليوم، على استمرار جهود إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم وذلك لردع المخالفين وحرصا على صحة وحياة المواطنين.


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