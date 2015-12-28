بدء نظر استئناف إسلام البحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

بدأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة، اليوم الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيرى على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، قد أصدرت سابقا حكمها برفض معارضة البحيرى، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.

كان محمد عسران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه، إلى نصوص المواد 98 و160. 161 من قانون العقوبات.