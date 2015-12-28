أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "إيشل" الإسرائيلى

>سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين للعشرات من أهالى أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم فى سجن "إيشل" الصحراوى (جنوب إسرائيل).

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت، فى تصريح صحفى، إن 31 من ذوى الأسرى بينهم ثلاثة أطفال توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع صباح اليوم لزيارة 32 معتقلا فى سجن "إيشل".

ويقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الإسرائيلية يوم الاثنين من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

>ويقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 6000 معتقل فلسطينى ، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

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