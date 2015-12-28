إعلان تحرير الرمادي من قبضة داعش ورفع العلم العراقى على المجمع الحكومى

>أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية بعد ظهر اليوم الاثنين رسميا الانتصار فى الرمادى وتحريرها من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى ورفع العلم العراقى على مبني"المجمع الحكومي" وسط المدينة.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحى الزبيدى - فى بيان صحفى عبر قناة "العراقية" الرسمية - "الآن تم رفع العلم العراقى على المجمع الحكومى وسط الرمادى من قبل قوات مكافحة الإرهاب".

وكانت قوات مكافحة الإرهاب العراقية سيطرت أمس الأحد على مربع "المجمع الحكومي" وسط مدينة الرمادي، بعد فرار مسلحى (داعش)، وتستغرق عملية تطهير المنطقة بعض الوقت لمعالجة العبوات الناسفة والألغام المزروعة بشكل كثيف فى الطرق والمبانى وتمشيط المنازل بالمدينة.

وقال المتحدث باسم الجهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمانى إن "السيطرة على المجمع تعنى هزيمة داعش فى الرمادى وأن الخطوة القادمة ستكون تطهير جيوب التنظيم فى المدينة".

وهاجم (داعش) مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار يوم/الجمعة 15 مايو 2015م/ بالسيارات المفخخة والانتحاريين وتمكن من التسلل إلى منطقة البو علوان والمجمع الحكومى بالمدينة من خلال نهر الفرات عقب التفجيرات الانتحارية، مما اضطر القوات الأمنية إلى التراجع وإنشاء خطوط دفاعية جديدة، وبعد يومين من الاشتباكات انسحبت قوات "سوات" والفرقة الذهبية من مقر عمليات الأنبار بمنطقة الملعب إلى شرق مدينة الرمادي، كما أخلت قوات الفرقة الثامنة للجيش مقرها بالرمادى دون أوامر من القيادة العليا، مما سهل سقوط المدينة بيد داعش.

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