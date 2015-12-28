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وول ستريت جورنال: طرد داعش من الرمادي انتصارا يبشر بالخير للموصل

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وول ستريت جورنال: طرد داعش من الرمادي انتصارا يبشر بالخير للموصل وول ستريت جورنال: طرد داعش من الرمادي انتصارا يبشر بالخير للموصل

قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن طرد عناصر داعش من مدينة الرمادى العراقية، الأحد، يعد أكبر ثالث انتصار للقوات العراقية ضد التنظيم الإرهابى، خلال عدة أشهر.

وفر عناصر داعش من آخر معاقلهم فى وسط مدينة الرمادى بعد عمليات مكثفة من الجيش العراقى بدعم دولى، وهو ما يسجل ثالث أكبر إنتصارا لهم فى غضون أشهر ضد التنظيم المتطرف الذى لا يزال يسيطر على مدينة الموصل، شمال العراق.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن على الرغم من أن القوات العراقية حققت زخم على المسلحين، فإن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على المدن الكبرى وأراضى واسعة فى كل من العراق وسوريا وألهم بعض اتباعه لشن هجمات إرهابية فى باريس وكاليفورنيا.

ومع ذلك يرى خبراء أن الانتصار الحاسم فى الرمادى، ذات الأغلبية السنية، يبشر بالخير للمعركة القادمة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، ثانى أكبر مدينة فى العراق وذات الأغلبية السنية أيضا، المعقل الرئيسى لتنظيم داعش فى العراق.

وتقول وول ستريت جورنال أن الانتصار من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية فى العراق المقسم وتهدئة الصراع الطائفى فى البلد الذى يهيمن عليه الشيعة حيث كثيرا ما يشكو السنة من التمييز.


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