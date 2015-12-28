بالصور.. قطع طريقين بالحامول احتجاجا على مقتل شاب برصاص رقيب شرطة

قطع عدد من أهالى مدينة الحامول طريق "كفر الشيخ – الحامول" وشارع المركز بمدينة الحامول، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات وتكدست السيارات على طريق كفر الشيخ الحامول احتجاجا على مقتل خالد حسام الدين 24 سنة، مساء أمس،جراء طلق نارى من " السيد .ا.ا" 39سنة رقيب شرطة.

وطالب أهالى الشاب المتوفى بالقصاص من رقيب الشرطة ورفعوا لافتات التنديد بالواقعة، ويحاول عدد من رجال الأمن تهدئة الأهالى وفتح طريق " كفر الشيخ – الحامول" أمام السيارات.

وكان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، يفيد بمصرع "خالد حسام أبودية"، 24 سنة، صاحب مصنع آيس كريم، يقيم بمدينة الحامول، عقب خلاف بين شقيقه "محمد"، ورقيب شرطة "السيد أ.أ.ا"، 39 سنة، ويقيم بقرية أبشان دائرة مركز شرطة بيلا، نتيجة تصادم مرآة السيارة التى كان يستقلها محمد، وتحمل رقم 60270 ملاكى كفر الشيخ، ومرآة سيارة تحمل لوحة معدنية أرقام "5682 ل د ج"، قيادة رقيب الشرطة، وحدثت مشادة، أدت لإطلاق رقيب الشرطة على سيارة الشقيقين فأصابت خالد فى رأسه فأردته قتيلا.

- بدء التحقيقات فى مصرع شاب على يد رقيب شرطة بكفر الشيخ



>- رقيب شرطة بكفر الشيخ يقتل شابًا بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات السير

>