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سفر وعودة 1160 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 1160 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 1160 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1160 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 786 إلى الجانب الليبى، بينهم 271 مصريا و510 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 374، بينهم 299 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و75 غادروا البلاد، متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، لـ116 ألفا و402 مصريين.

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مصر 365