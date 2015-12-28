أمن المنوفية يعيد فتح الطريق العلوى بشبين الكوم بعد قيام عمال الغزل بقطعه

نجحت مباحث قسم شبين الكوم، وقوات الأمن، برئاسة المقدم محمد أبو العزم، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، فى إعادة فتح الطريق بمدينة شبين الكوم أمام ميدان شرف بالمدينة، وذلك عقب قيام المئات من عمال شركة غزل شبين الكوم بقطعه احتجاجًا على تجاهل المسئولين فى الشركة والمحافظة لمطالبهم، الأمر الذى تسبب فى شل حركة المرور بالمدينة، وعلى الفور أعادت قوات الأمن فتحه مرة أخرى بعد التفاوض مع العمال.

وكان المئات من عمال شركة الغزل والنسيج بمحافظة المنوفية، قطعوا الطريق بمدينة شبين الكوم أمام ميدان شرف، وذلك احتجاجًا على تجاهل المسئولين فى الشركة القابضة بتنفيذ مطالبهم فى صرف حصة العمال فى الشركة والمقدرة بـ21 مليون جنيه، واستبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة.