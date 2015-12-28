تحدي_كلير_في_الجول (2) – حازم إمام يستغل ' الرابونا ' لقتل ' سوكة ' مصطفى فتحي

تحدي المهارات يشتعل.. وفريق حازم إمام يسعى لقنص الفوز الأول في Clear Game of 7 من مصطفى فتحي وأحمد الشناوي.

مصطفى فتحي استغل مهارة قدمه اليسرى في التصويب لجمع النقاط التي تجعل فريقه يعود في النتيجة أمام حازم إمام وجمال حمزة.

لكن الثعلب يحضر مفاجأة لفريق مصطفى فتحي والشناوي.

#تحدي_كلير_في_الجول هو حدث يشهد جمعا من أمهر لاعبي مصر يقودهم شيكابالا وخالد بيبو مع الثعلب حازم إمام.

تم تقسيم الجميع إلى فرق. كل فريق يتشكل من نجمين. واليوم نحن في الجزء الثاني من المباراة الأولى.

اللقاء الذي سنشاهده حالا يجمع بين مصطفى فتحي والشناوي من جهة. وحازم إمام مع جمال حمزة من أخرى.

فلنشاهد التحدي:

المسابقة برعاية:

• كلير

• سامسونج

• 7

• والراعي الرسمي لـ في الجول:

بيبسي

• والشريك الإعلامي لـ في الجول:

ALTV