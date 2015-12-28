تنمية المجتمع تنظم «شتي ويانا» للأطفال

تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي، أنشطة المخيم الشتوي للأطفال الذي أطلقته في 20 ديسمبر الجاري ويستمر حتى 7 يناير المقبل، وذلك انطلاقاً من حرصها على استثمار أوقات فراغ الأطفال بشكل إيجابي، وتطوير هواياتهم ومواهبهم.

وتحت شعار «شتي ويانا»، تنظم مجموعة من البرامج التثقيفية والترفيهية المكثفة للأطفال تزودهم بحزمة من المهارات الحياتية والخبرات المرتبطة بتراث وتقاليد المجتمع المحلي وتمنحهم الفرصة لممارسة أنشطة مفيدة وممتعة .

وتتضمن الدورات المستمرة للمنشط، والتي يشرف على تقديمها قسم الأسرة والشباب بإدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع، دورات في السنع (فنون التربية الإماراتية) ودورات في الأشغال اليدوية وإعادة التدوير وفن الطبخ، فضلاً عن دورات في المهارات الحياتية. وتخصص الهيئة يوم الثلاثاء من كل أسبوع خلال فترة المخيم .