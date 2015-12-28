استكمال مناقصات مشروع «الحي الإماراتي» في أبوظبي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن استكمالها لمناقصات ترسية أعمال إنشاء البنية التحتية لمشروع «الحي الإماراتي»، والذي يقع في مدينة زايد بين مدينة محمد بن زايد ومطار أبوظبي الدولي، انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، وتنفيذ توجيهات حكومة أبوظبي فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد المهندس عويضة مرشد علي المرر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالإنابة أن استكمال مناقصات الترسية سيمكن من بدء العمل ومباشرة تنفيذ أعمال التشييد والبناء، في المشروع الذي ينقسم إلى ثلاثة عقود تشتمل على تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات بالإضافة إلى 2755 قطعة أرض سكنية و37 مسجدا و47 حديقة و13 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، والذي سيخدم 370 ألف مواطن ضمن مجتمع سكني على مساحة 1351 هكتارا بمرافق خدمية ومواصفات إنشائية وفق أحدث المعايير العالمية.

وسيتم البدء بتنفيذ العقود الثلاثة في وقت واحد، حيث بلغت قيمة العقد الأول 518 مليونا و600 الف درهم ومدة تنفيذه 24 شهراً، وقيمة العقد الثاني 739 مليون درهم ومدة تنفيذه 42 شهراً، وقيمة العقد الثالث 979 مليونا و866 الف درهم والتنفيذ 45 شهراً.

النمو السكاني

وتبلغ مساحة الأراضي السكنية في المشروع 510 هكتارات، وتضم 1196 قطعة أرض مخصصة للفيلات، وقطعة أرض بمساحة 841 هكتارا مخصصة للاستخدامات السكنية المختلفة.

وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مجموعات، تتضمن الأعمال التمهيدية، ومعالجة الأرض، وأعمال التسوية، والطرق الرئيسية، والطرق المحلية، ونظام مياه الشرب، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي تحت الأرض، والري، ومكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، والمحطات الفرعية 22 كيلو واطاً والأعمال المدنية المكملة لها.

بنية تحتية

ويشـتمل أيضا على تنفيذ البنية التحتية الكاملة، والمكونة من الطرق، وإنارة الطرق، والطاقة الكهربائية منخفضة الجهد، والطاقة الكهربائية متوسطة الجهد، والمحطات الفرعية للجهد المنخفض، ومحطات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، والغاز وعبّارات الاتصالات، وقد تم اعتماد تصاميم كافة تلك الأعمال من قبل الدوائر الحكومية المعنية والجهات المزودة للخدمة.