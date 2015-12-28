تكليف منى غانم المرّي بالإشراف على قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم 18 لسنة 2015 بتكليف سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالإشراف على قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، وتسيير أعماله، واعتماد كافة القرارات المتعلقة بالقطاع، وذلك إلى جانب مهام وظيفتها الأصلية.

> ونصّ القرار، الذي بدأ سريانه في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أن يُصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

> وقد أعربت سعادة منى غانم المرّي عن بالغ اعتزازها بالثقة الغالية التي أولاها إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن التكليف السامي يضعها أمام مسؤولية كبيرة ستعمل جاهدة على الاضطلاع بما تمليه عليها من واجبات والقيام بها على الوجه الأمثل لتعزيز إسهام المؤسسة في ترسيخ الريادة الصحافية والإعلامية لدولة الإمارات، سيراً على النهج الواضح الذي أرسته قيادتنا الرشيدة لإعلامنا المحلي، وما تضمّنه هذا النهج من استلهام للثوابت الوطنية الأصيلة، وما احتواه من مقومات نجاح تقوم على إعلاء القيم الأخلاقية السامية، وتأكيد المرتكزات والمبادئ المهنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي من شفافية ونزاهة ومصداقية، بما يعكس رقي المجتمع الإماراتي ويعنيه على المضي في مسيرته الحضارية والتنموية بخطى ثابتة ورؤية واضحة نحو المستقبل.

> يُذكر أن قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام يضم كلاً من: صحيفة "البيان"، وصحيفة "الامارات اليوم"، وصحيفة "24/"7 الالكترونية الصادرة باللغة الانجليزية.

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