الاجتماع التحضيرى لصندوق " فى حب ملوى" لتدريب وتأهيل الشباب بالمنيا

نظم "شريف نادى" نائب بندر ملوى، جنوب المنيا اجتماع تحضيرى ضم كافة مديرى إدارات الخدمات بالمدينة، وذلك لمناقشة مقترح "صندوق فى حب ملوى" على غزار صندوق "تحيا مصر "، والذى يهدف إلى دعم شباب المدينة فى التدريب والتأهيل لايجاد فرصة عمل مناسبة، ودعم ورعاية الأسر الأشد فقرا بالمدينة، بالإضافة إلى تنمية وتجميل المدينة، والبحث وإيجاد فرص استثمارية لإنشاء مشروعات تنموية لايجاد فرص عمل جديدة، وحلول فى مساعدة الغارمات والمرأة المعيلة.

حضر الاجتماع كافة مديرى إدارات الخدمات بالمدينة وبعض من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم ابراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوى، ومحمد على عبد الحق مدير إدارة ملوى الأزهرية، وأحمد سمير والى مدير عام إدارة التضامن لبندر ملوى، وسالى وليم مديرالادارة الهندسية بمجلس المدينة، والدكتور عادل سعد مدير عام مستشفى ملوى العام.

وأكد النائب شريف نادى خلال الاجتماع، أن "صندوق فى حب ملوى" هو صندوق ينشأ ويدار على غرار صندوق " تحيا مصر" ويشهر كمؤسسة مجتمع مدنى يعمل على نطاقها لخدمة المدينة وأهلها كافة، وهو فى الأساس صندوق خدمى ليس له اى توجة سياسى أو حزبى أو دينى يقام فى إطار جمعيات المجتمع المدنى.

وأضاف أشرف عبد المنعم المدير التنفيذى للصندوق، أن هذا الصندوق ينشأ فى هيكله لجان استشارية لتسهيل تسيير عمل الصندوق فى كافة المجالات والأنشطة، وينشأ له حساب بنكى خاص بكافة البنوك العاملة، ويدار الصندوق من خلال مجلس أمناء ينتخب ويختار من جمعيته العمومية المكونة من مندوبى عائلات ورجال أعمال مدينة ملوى وشخصيات زوى كفاءات فى مجالات تخدم الصندوق.