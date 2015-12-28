تعليم القليوبية: إحالة 40 مديرا بإدارات المتابعة ببنها للتحقيق بسبب الغياب

قال السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، إنه أصدر قرارا بإحالة 40 مديرا بإدارات المتابعة للتحقيق، اليوم الاثنين، بسبب وجود 3 مدارس خالية تماما من الطلاب، وهى ابن خلدون وجمال الدين الأفغانى وطه حسين وجميعها مدارس ابتدائية بمدينة بنها.

وأضاف عز العرب فى تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح بأن تنتقل "فوبيا" الغياب من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنه سيجرى جولات مستمرة ويومية لمتابعة الغياب والتأكد من التزام الطلاب فى كل المراحل بالحضور للمدرسة وإحالة المسئولين للتحقيق.

>