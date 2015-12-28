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عمال غزل شبين الكوم يقطعون الطريق بالمدينة وقيادات الأمن تتدخل لتهدئتهم

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عمال غزل شبين الكوم يقطعون الطريق بالمدينة وقيادات الأمن تتدخل لتهدئتهم عمال غزل شبين الكوم يقطعون الطريق بالمدينة وقيادات الأمن تتدخل لتهدئتهم
قطع منذ قليل المئات من عمال شركة الغزل والنسيج بمحافظة المنوفية الطريق بمدينة الشبين الكوم أمام ميدان شرف، وذلك احتجاجا على تجاهل المسئولين فى الشركة القابضة لمطالبهم.

وأعلن العمال أن مطالبهم تتلخص فى صرف حصة العمال فى الشركة والمقدرة بـ21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج، واستبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة، وكذلك استبعاد مصطفى مقشط، مدير عام الأمن، وإحالته إلى التحقيق نظرا لما بدر منه تجاه العمال فى وقفة السبت الماضى، بالإضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعى ابتداء من يوليو الماضى، وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضى.

وانتقل منذ قليل اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، إلى مقر شركة الغزل والنسيج بمدينة شبين الكوم وذلك لمحاولة تهدئة المتظاهرين من العمال وطالب مدير الامن المتظاهرين بالوقوف داخل الشركة وعدم الخروج منها خوفا من اندساس عناصر الجماعة الإرهابية وسطهم والقيام بأعمال تخريبية غرضها بث الفوضى والعنف فى البلاد.

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مصر 365