بالصور.. محافظ الإسكندرية الجديد: سأتصدى لمخالفات البناء والتعدى على الشواطئ

استقبل الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية اليـوم الاثنيــن، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية الجديد فى أولى جولات بالمحافظة، وذلك بمقر الجامعة بالشاطبى، حيث بحثا سبل التعاون لتعود الإسكندرية لسابق عهدها وفق رؤية استراتيجية علمية مشتركة .

وأكد محافظة الإسكندرية خلال اللقاء، أنه سيضع أولويات المواطن السكندرى فى أولى أولويات المحافظة وتتضمن حل مشكلات النظافة والمرور والصرف الصحى، وأعلن أنه سيتصدى لمخالفات البناء والتعدى على الشواطئ بكل حسم، مشيراً إلى أن الإدارات الهندسية التابعة لمديريات الإسكان هى الجهة التى تصدر تراخيص البناء، ولكن التخبط وعدم تطبيق القوانين بحزم على المخالفين يسهم فى زيادة المشكلة .

وأشار" زهران" فى بيان الجامعة اليوم، أن الجامعة تضع كافة إمكانياتها وخبرات أساتذتها فى خدمة المحافظة، وأشار أن العديد من كليات الجامعة ومعاهدها لديها العديد من المشروعات والدراسات التى يمكن الاستفادة منها فى حل مشكلات المحافظة، كالتخلص من النفايات وإعادة تدويرها، وأضاف أن المجتمع المدنى عليه دور كبير فى التعاون مع المحافظة لحل العديد من المشكلات .

حضر اللقاء أ.د صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د محمد أباظـة نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطــروح وأ.د عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .



>