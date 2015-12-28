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حبس المتهم بقتل زوجة عمه ونجليها فى قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس المتهم بقتل زوجة عمه ونجليها فى قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس المتهم بقتل زوجة عمه ونجليها فى قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات
قرر معتز ربيعى مدير نيابة مركز قنا حبس المتهم بقتل زوجة عمه ونجليها- بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم بمنزلهم بقرية المحروسة- 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تمكنت من كشف غموض العثور على جثث ربة منزل وابنها وابنتها "نصرة" وبهم آثار لعدة طلقات نارية داخل منزلهم بقرية المحروسة. حيث أفادت التحريات قيام "عاطف ع ح" 23 سنة عامل ابن عم الفتاة القتيلة بإطلاق النار عليهم بعد انتشار شائعات فى القرية عن سوء سلوك الفتاة.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت إخطارا يفيد العثور على جثث ربة منزل وابنها وابنتها داخل منزلهم بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف، مدير مرفق الإسعاف بقنا إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل من "شادية محمد محمود"، 45 سنة، وابنها "منصور بكرى موافى"، 18 سنة، وابنتها "نصرة بكرى موافى"، 23 سنة، بعد تلقيهم وابلا من الأعيرة النارية. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365