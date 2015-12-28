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نيابة الأقصر تحيل فتاة تزعمت عصابة لخطف رجال الأعمال لمحكمة الجنايات

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نيابة الأقصر تحيل فتاة تزعمت عصابة لخطف رجال الأعمال لمحكمة الجنايات نيابة الأقصر تحيل فتاة تزعمت عصابة لخطف رجال الأعمال لمحكمة الجنايات
أحالت نيابة الأقصر برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن المحامى العام لنيابات الأقصر، وبإشراف المستشار حسام عبد الباسط مدير نيابة المركز، وسكرتارية مايكل صموئيل، فتاة تزعمت عصابة تخصصت فى خطف وابتزاز رجال أعمال وأطفالهم بغرب الأقصر إلى محكمة الجنايات، وذلك فى القضية التى تحمل رقم 244 لسنة 2015.

تمكن رجال الشرطة بالأقصر، تحت إشراف اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، وبقيادة النقيب أدهم الملوانى رئيس مباحث مركز القرنة، من ضبط سيدة "س. أ. ف" فى العقد الثالث من عمرها، بتهمة الانضمام لتشكيل عصابى تخصص خطف رجال الأعمال وأسرهم وطلب فدية كبيرة، جاء ذلك خلال حالة الانفلات الأمنى التى كانت تشهدها البلاد فى السنوات الماضية، حيث قام مجموعة من الأشخاص المسجلين بمساعدة فتاة من إحدى قرى القرنة بتكوين تشكيل عصابى لخطف رجال الأعمال وأبنائهم وأحفادهم وطلب فدية تصل إلى نصف مليون أحيانا.

وتمكنت تلك العصابة من خطف أشهر رجال الأعمال بالبر الغربى، عن طريق استدراجه من قبل الفتاة بحجة مرض طفلها واستغلاله بسيارته لتوصيلها لدكتور بمنطقة مجاورة، فتوجه بها المجنى عليه بسيارته وفجأة استوقفهم ملثمون اعتدوا بالضرب عليه، وقاموا بتكتيفه ووضعه داخل غرفة مظلمة فى وسط صحراء الجبال بالبر الغربى، وظلوا يعتدون عليه بالضرب المبرح والتعذيب القبيح بمناطق متفرقة من الجسد، والتواصل مع أسرته لدفع فدية مليون جنيه، ومع مفاوضات مستمرة وافقت الأسرة على دفع 250 ألف جنيه نقدا، وتم دفع الفدية وتسليمهم المجنى عليه، وعلى إثرها تم ضبط عضوة التشكيل، والتى تمت إحالتها من قبل النيابة إلى محكمة الجنايات.

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مصر 365