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سامح سيف اليزل: "تعرضى لوعكة صحية شائعة.. وأنا زى الفل"

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سامح سيف اليزل: "تعرضى لوعكة صحية شائعة.. وأنا زى الفل" سامح سيف اليزل: "تعرضى لوعكة صحية شائعة.. وأنا زى الفل"
قال اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب، رئيس إئتلاف "دعم "، أن ما تردد عن تعرضه لوعكة صحية، ودخوله العناية المركزة، شائعة ليس لها أساس من الصحة، مشدداً: "أنا فى بيتى من إمبارح وزى الفل".

وأضاف "سيف اليزل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيغادر منزله بعد قليل لاستكمال إلقائه محاضرات لعدد من نواب الإئتلاف، بأحد فنادق القاهرة، مناشدًا الإعلام تحرى الدقة.

- "دعم مصر" يجتمع بنواب القاهرة والجيزة.. سيف اليزل يشرح لائحة الائتلاف الجديدة.. وعلى عبد العال: لأول مرة بتاريخ المجالس ينعقد برلمان دون لائحة.. ومصطفى الفقى يحاضر عن التحديات السياسية أمام المجلس
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