"الإندبندنت" تنصح السياح البريطانيين بالعودة إلى مصر

>دعا مراسل صحيفة "الإندبندنت " لشئون السفر سيمون كلدير السياح البريطانيين بالعودة إلى مصر ، مؤكدا "أن انقطاع السياحة هو تماما ما يريده الإرهابيون".

وأوضح مراسل الصحيفة- فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم - أن هذا الوقت من العام يعد الأمثل للسياح من أجل زيارة الأماكن السياحة المصرية ، مشيرا إلى أن بضع مئات من المسافرين سيستيقظون فى يوم رأس السنة الجديدة بأحد فنادق مدينة الأقصر، بحيث يتوفرلهم إمكانية الاستمتاع بأشعة الشمس فى فصل الشتاء بأسعار غير معقولة هى 400 يورو؛ شاملة الرحلات الطيران لقضاء عطلة لمدة أسبوع فى أحد أكبر مراكز الحضارات القديمة.

وشدد كلدير على ضرورة زيارة السياح البريطانيين لمصر كى تتاح لهم فرصة النفاذ إلى عمق الحضارة المصرية العريقة ، منبها إلى أن الامتثال لأهداف الارهابيين ومنحهم انتصارا فى حملتهم التى تستهدف القضاء على السياحة ، ستجعل البريطانيين أكثر عرضة للمخاطر".

يشار إلى أن أكثر من 900 الف سائح بريطانى يزورون مصر سنويا ، حسب بيانات وزارة الخارجية البريطانية ، إلا أن حادث تحطم الطائرة الروسية فى مصر الذى وقع الشهر الماضى تسبب فى اصدار بعض الدول ، من بينها بريطانيا ، تحذيرات لمواطنيها بتجنب السفر إلى مدينة شرم الشيخ ما لم تكن ضرورية .

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