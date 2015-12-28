ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انفجار عقار فيصل الإرهابى

حصل اليوم السابع، على نسخة من تقرير بأسماء حالات للمصابين والوفيات، والذين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى الهرم.

توفى كل من: منى فتحى عبد العليم (30 سنة)،وبدرية حميدة قطب (52 سنة)، وإسلام سعيد جمعة (18 سنة)، و عبد الرحمن رشوان حسن (6 سنوات) ، وعاشور خلف عبد الجابر (37 سنة).

وتضمنت قائمة مصابى الحادث كلًا من: ريتاج شادى محمد 6 سنوات، وأبو بكر محمد محمود 34 سنة، و محمد مسعود محمود رياض 20 سنة،ومنى محمود محمد 38 سنة،و شيماء محمد عبد العظيم 15 سنة، ومنى أحمد محمد 37 سنة، وحمدية خميس محمد 46 سنة، وحنان سيد على 40 سنة، وهدى حسين عبد ربه 60 سنة، ونجوى محمد السيد 42 سنة، ومحمد رياض بكرى 28 سنة،ورشوان حسن رشوان 63 سنة.



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