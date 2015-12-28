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تحرير 577 مخالفة تموينية وضبط 4 طن ردة خلال 20 يومًا في أسيوط

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تحرير 577 مخالفة تموينية وضبط 4 طن ردة خلال 20 يومًا في أسيوط تحرير 577 مخالفة تموينية وضبط 4 طن ردة خلال 20 يومًا في أسيوط

صالح عبد الله مدير مديرية – أرشيفية

قال صالح عبد الله، مدير مديرية التموين بأسيوط، قامت مديرية التموين في أسيوط، بحملات تموينية مكثفة على مستوى جميع مراكز المحافظة وتشديد الرقابة علي المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق والحد من تهريب السلع المدعمة للاتجار بها بالسوق السوداء.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 577 مخالفة تموينية متنوعة خلال 20 يوم.

وأوضح صالح أنه تم تحرير 444 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز والمحال التجارية وتنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وتهريب وتجميع دقيق وعدم نظافة الأدوات المستخدمة للخبز وتحرير 133 محضر لأصحاب المستودعات والمواد البترولية.

وأضاف مدير المديرية أن من بين المضبوطات 1350 أسطوانة بوتاجاز بهدف بيعهم بالسوق السوداء، فضلًا عن التصرف في 6 ألاف لتر بنزين 80 وضبط 846 كجم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة وضبط 19 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي و4 طن ردة، مؤكدًا على استمرارية الحملات بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، لضبط الاسواق وعدم التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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