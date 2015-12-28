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الإسماعيلي لـ في الجول: المدرب الجديد يصل الثلاثاء

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الإسماعيلي لـ في الجول: المدرب الجديد يصل الثلاثاء الإسماعيلي لـ في الجول: المدرب الجديد يصل الثلاثاء

أفصح فتحي بلبل المدير التنفيذي لنادي الإسماعيلي عن موعد وصول نصر الدين نابي، مدرب الفريق الجديد لمصر.

وأعلن الإسماعيلي رسميا عن تعيين المدرب التونسي نصر الدين نابي، مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب أحمد حسام "ميدو".

وقال بلبل في تصريحات لـ FilGoal.com: "النابي سوف يصل إلى الإسماعيلية يوم غدا الثلاثاء، إذ سيتم إجراء التعاقد معه بشكل رسمي، بعدما استقر المجلي على إسمه".

بلبل أتبع "النابي سيكون متواجدا من المدرجات في مباراة الفريق أمام إنبي، والمقرر لها يوم مساء الأربعاء المقبل في القاهرة".

وأضاف "في حال عدم قدرته على إنهاء بعض متعلقاته الشخصية، فسيتأجل وصوله إلى يوم الخميس، ليصل ويقود الفريق فور وصوله".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أن عقد المدرب الجديد سيستمر لمدة 7 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، وأنه ترك مهمة تحديد راتبه الشخصي إلى مجلس الإدارة بسبب رغبته في التدريب في ".

وفي حال جدد المدرب تعاقده مع القلعة الصفراء في الموسم المقبل، فسيكون الأمر مختلفا وسيطالب براتب أكبر.

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