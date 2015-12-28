مران الأهلي - طارق سليم يدعم الفريق قبل مواجهة أسوان.. والقائد يقبل يده

حرص طارق سليم نجم الأهلي السابق وشقيق رئيس النادي الأسبق صالح سليم على زيارة مران الفريق صباح اليوم الاثنين قبل مواجهة أسوان في الجولة الـ11 من الدوري المصري .

وحضر شقيق المايسترو على كرسي متحرك في ظل معاناته من مشاكل صحية، وقوبل بترحاب كبير أثناء متابعة المران.

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حرص حسام غالي قائد الفريق على تقبيل يد عضو لجنة الكرة السابق على هامش زيارة الاخير للمران الصباحي .

وصافح غالي شقيق المايسترو بحرارة وقام بتقبيل يده في ظل العلاقة القوية بينهما .

وتأتي زيارة أحد رموز النادي للمران في ظل مشاكل عديدة تحيط بالنادي أهمها حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة محمود طاهر.