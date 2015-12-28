أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - طارق سليم يدعم الفريق قبل مواجهة أسوان.. والقائد يقبل يده

Google+ Print
مران الأهلي - طارق سليم يدعم الفريق قبل مواجهة أسوان.. والقائد يقبل يده مران الأهلي - طارق سليم يدعم الفريق قبل مواجهة أسوان.. والقائد يقبل يده

حرص طارق سليم نجم الأهلي السابق وشقيق رئيس النادي الأسبق صالح سليم على زيارة مران الفريق صباح اليوم الاثنين قبل مواجهة أسوان في الجولة الـ11 من الدوري المصري .

وحضر شقيق المايسترو على كرسي متحرك في ظل معاناته من مشاكل صحية، وقوبل بترحاب كبير أثناء متابعة المران.

مران الأهلي - عاشور على الدكة وعبد الحفيظ لاعبا وتألق عمرو جمال في العرضيات

مران الأهلي - تدريبات خاصة لربيعة والشيخ بسبب الامتحانات

حرص حسام غالي قائد الفريق على تقبيل يد عضو لجنة الكرة السابق على هامش زيارة الاخير للمران الصباحي .

وصافح غالي شقيق المايسترو بحرارة وقام بتقبيل يده في ظل العلاقة القوية بينهما .

وتأتي زيارة أحد رموز النادي للمران في ظل مشاكل عديدة تحيط بالنادي أهمها حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة محمود طاهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع