مران الأهلي - عاشور على الدكة وعبد الحفيظ لاعبا وتألق عمرو جمال في العرضيات

استمر غياب حسام عاشور متوسط ميدان الأهلي عن تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة أسوان.

وخاض الأهلي مرانا صباحيا اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة أسوان مساء غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

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واكتفى حسام عاشور بأداء بعض التدريبات في صالة الجيم، فيما غاب عن المران الجماعي وشاهده من على دكة البدلاء، إذ أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني للمباراة المقبلة.

من جهة أخرى، شارك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، كلاعبا في التقسيمة التي أجراها المدرب جوزيه بيسيرو لاستكام عدد الفريقين.

بيسيرو خصص فقرة في التدريب على الكرات العرضية، شهدت تألق الثنائي عمرو جمال وأحمد عبد الظاهر.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أسوان مساء غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب، إذ سيسافر الفريق إلى الإسكندرية ظهر اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف.