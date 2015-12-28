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"الإحصاء": 75% من القرى ليس بها شبكة مجارى و15% تنقطع عنها المياه يوميا

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"الإحصاء": 75% من القرى ليس بها شبكة مجارى و15% تنقطع عنها المياه يوميا "الإحصاء": 75% من القرى ليس بها شبكة مجارى و15% تنقطع عنها المياه يوميا
أعلن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصرى فى عام 2015، والذى تم ميدانيا خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يوليو، وشمل هذا المسح رصد حالة البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية ومدى توافر الخدمات بها.

وأضاف رئيس الجهاز، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الاثنين، بمقر الجهاز، بحضور الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والدكتور محمد إسماعيل طه محافظ دمياط، أن ثلاثة أرباع القرى لا توجد بها مجارى عامة.

وأشار إلى أن 69% من أهالى تلك القرى طلبوا توفير خدمات الصرف الصحى، كما كشفت نتائج المسح أن 15.1% من القرى التى تملك شبكة عامة للمياه تنقطع عنها الخدمة يوميا.

وأضافت نتائج البحث أن 37% من القرى التى بها شبكة عامة تنقطع عنها المياه مرة أسبوعيا، و27.6% فقط من القرى لا تنقطع عنها الخدمة.
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مصر 365

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