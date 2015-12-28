جامعة عين شمس تقدم منحة للفتاة الإيزيدية لدراسة التاريخ

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير البحث العلمى، أن مصر بلد الوسطية، منتقدًا من يتستر بالدين لتنفيذ مخططاته الإرهابية، ولفت خلال استقباله الفتاة الإيزيدية "نادية مراد"، إلى أن "داعش" لن يعلن عن نفسه إذا أراد استقطاب شخص، لكنه يخترقه باسم الدين، مضيفًا أن مصر تواجه إرهابًا يسعى لاختراقها.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور حسام عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أنه منح الفتاة الإيزيدية العراقية منحة دراسية لدراسة التاريخ، مضيفًا أنه يقدم لها كل الدعم العلمى حيث ترغب فى أن تكون مدرسة تاريخ.

وأشار عيسى إلى أن المواطنة العراقية نادية مراد الفتاة الإيزيدية ضحية اغتصاب داعش، تعتبر اليوم رمزًا للصمود العربى ضد التنظيمات الإرهابية التى تعمل على تفكيك الدول العربية.

وأضاف: "إننا تجاه إرهاب يجتاح العالم ولا دين له، كما أنه يعمل لصالح دول معروفة"، مشيرًا إلى أن مصر سوف تطلق مبادرة لمواجهة الإرهاب استكمالًا لدورها على مدى تاريخها.