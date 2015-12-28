عامل يذبح زوجة عمه ويسرق 10 آلاف جنيه ادخرتها لأداء العمرة بالإسكندرية

تمكنت قوات أمن قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عامل قام بذبح زوجة عمه وسرقة 10 آلاف جنيه منها كانت تدخرها من أجل أداء العمرة.

نجحت مباحث قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة المقدم وائل الحيوى، فى كشف غموض مصرع عجوز داخل منزلها مذبوحة بالرقبة وبها طعنتان بالبطن بعد قيام الأهالى بشم رائحة كريهة تخرج من مسكنها.

البداية عندما تلقى اللواء نادر الجنيدى مدير أمن الإسكندرية بلاغاً من المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد تلقيه إخطاراً من الأهالى بالعثور على جثة " خيرية حسن " - 60 سنة داخل الشقة محل سكنها بمنطقة كوم الملح دائرة القسم.

تم وضع خطة بحث بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية والعميد محمد هندى رئيس المباحث وفى خلال 4 ساعات من اكتشاف الجريمة نجح ضباط مباحث القسم فى الوصول إلى مرتكب الواقعة.

حيث قام ضباط القسم بالاستماع إلى شهادة الجيران وتوسيع دائرة الاشتباه والتى أثبتت قيام المتهم نجل شقيق زوجها بالتردد على منزلها خلال الأيام الأخيرة وخروجه من عندها ليلاً .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "عبد التواب حسنى وشهرته "رجب" – 28 سنة عامل ومقيم بمنطقة كوم الشقافة . وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه عقد النية على سرقة المجنى عليها لسابقة علمه باحتفاظها بمبالغ مالية بمنزلها، حيث إنه كان يمر بضائقة مالية فقام بإخفاء سكين بين طيات ملابسه وصعد إلى المجنى عليها التى كانت تربطهم علاقة قراب، حيث إنه نجل شقيق زوجها فقام بطرق باب الشقة ففتحت له ثم قام بطلب مبلغ مالى ولكنها رفضت فطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة وقام بالاستيلاء على مبلغ مالى وقدره 10 آلاف و840 جنيها ثم تخلص من السكين بإلقائها بترعة المحمودية.

تم ضبط المبلغ المالى المسروق بإرشاد المتهم ، وتم التحفظ على المتهم والمسروقات .

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