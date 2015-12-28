الجيش الإسرائيلى يشكل أول لواء "كوماندوز" يضم 4 وحدات لمواجهة داعش

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أنه جرت أمس فى بلدة "جدعونة" بالقرب من مستوطنة "عين حارود"، مراسم الإعلان عن إقامة أول لواء للكوماندوز فى الجيش الإسرائيلى، والذى سيضم 4 وحدات من النخبة العسكرية هى "اجوز" (من جولانى) و"ريمون" (من جبعاتى)، و"ماجلان" (من الكتيبة 98)، و"دوفدوفان" (من كتيبة الضفة).

وأضافت الصحيفة أنه سيتولى قيادة اللواء الجديد العقيد دافيد زينى، القائد السابق لوحدة "اجوز"، وسيخضع للكتيبة 98 بقيادة العميد اورى جوردين، موضحة أنه ليس صدفة إختيار "جدعونة" لإقامة هذه المراسم، ففى هذا المكان وفقا للتاريخ اليهودى القديم انتصر "جدعون" على قوم مدين بواسطة قوة نخبة ضمت 300 محارب فقط.

ونقلت الصحيفة العبرية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال جادى ايزنكوت، قوله خلال مراسم تأسيس أول لواء للكوماندوز، أن التهديدات الأمنية لإسرائيل، بما فى ذلك تهديدات "داعش"، هى التى جعلت الجيش يقيم الكوماندوز الجديد.

وأضاف ايزنكوت خلال المراسم التى أقيمت فى "عين حارود"، أنه "عندما يتم النظر إلى الشمال ورؤية التبجح، والرياح التى تهب من لبنان، وتهديدات قادة داعش من سوريا والعراق، وموجة التصعيد التى نواجهها خلال الأشهر الأخيرة فى الضفة الغربية، والتهديدات من الجنوب، فان هذه كلها تحتم، أكثر من أى وقت سابق هذه القدرات المتواجدة هنا فى هذا المجال الصغير".

وحسب المسئول العسكرى الإسرائيلى فأن لواء الكوماندوز "سيشكل حارسا أماميا لتحديد قدرات وروح الجيش الإسرائيلى فى المستقبل".

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