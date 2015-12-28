القوات العراقية تفكك العبوات الناسفة بمنطقة "المجمع الحكومي" وسط الرمادي

> شرعت قوات السلاح الهندسى بالجيش وقوات مكافحة الإرهاب العراقية فى بتفكيك مئات العبوات الناسفة والمفخخة التى زرعها تنظيم (داعش) الإرهابى الذى فر مسلحوه من منطقة "المجمع الحكومي" وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقال مصدر أمنى "إن قوات من الجهد الهندسى التابع للفرقة الثامنة بالجيش وشرطة الأنبار وجهاز مكافحة الإرهاب بدأت صباح اليوم/الإثنين/ فى تطهير"المجمع الحكومي" المعقل الأخير لداعش فى مدينة الرمادي ، حيث بدأت بتفكيك العبوات الناسفة داخل المجمع ويزيد عددها على 300 عبوة ، كما كثفت عمليات تطهير الشوارع المجاورة ومحيط المجمع.

وأشار إلى أن العبوات والشراك المفخخة التى تستخدم فيها قنانى الأوكسجين المعبأة بمادتى "سى فور والكلور"وهى منتشرة بعدة مناطق بالمجمع الحكومى وداخل عدد من البنايات المحيطة به التى صنع منها داعش أطواقا مفخخة متوالية بعضها يحوى من خمس الى عشر عبوات مرتبطة سويا بحيث إذا تم رفع إحداها تنفجر جميعا وهو ما ظهر كأسلوب جديد فى التفخيخ استخدمه داعش بالرمادي.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب العراقية سيطرت أمس/الأحد/ على مربع "المجمع الحكومي" وسط مدينة الرمادي، بعد فرار مسلحى (داعش)، وتستغرق عملية تطهير المنطقة بعض الوقت لمعالجة العبوات الناسفة والألغام المزروعة بشكل كثيف فى الطرق والمبانى وتمشيط المنازل بالمدينة.. وقال المتحدث باسم الجهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمانى إن "السيطرة على المجمع تعنى هزيمة داعش فى الرمادى وأن الخطوة القادمة ستكون تطهير جيوب التنظيم فى المدينة".

وأقر التحالف الدولى المناهض لـ "داعش" بأن السيطرة على مدينة الرمادي تمت بجهود الجيش وسلاح الجو العراقى ودعم من طيران التحالف.

وقال المتحدث باسم التحالف ستيف وارن- فى تغريدة له على "تويتر"- إن استعادة السيطرة على الرمادى جاء نتيجة شهر من الجهود الشاقة التى بذلها الجيش العراقى وقوات مكافحة الإرهاب وسلاح الجو العراقى وقوات الشرطة المحلية والاتحادية ، إضافة إلى مقاتلى العشائر بالأنبار.. مشيرا إلى أن التحالف نفذ أكثر من 600 غارة منذ يوليو الماضى.

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