علماء يابانيون يطورون فول صويا معدل وراثيا لا يسبب حساسية البروتينات

يتميز فول الصويا بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أنه للأسف، يسبب عددا من أعراض الحساسية التى تجبر الكثيرين على الابتعاد عن تناوله.. لذلك، نجح فريق من العلماء اليابانيين فى عمل بديل معدل وراثى يتميز بانخفاض مستويات البروتين الذى يسبب الحساسية.

ويظل فول الصويا مصدر اهتمام للعديد من العلماء فى جميع أنحاء العالم بسبب الفوائد الصحية المختلفة لهذه الحبة.

فقد توصلت الأبحاث الطبية الحديثة التى أجراها "هاشيموتو" وفريقه البحثى والمنشورة فى مجلة "التحقيقات الطبية" إلى أن مكملات الصويا مع الطعام تساعد فى منع ضمور العضلات والهياكل العظمية حتى بين المرضى طريحى الفراش.

ويسهم فول الصويا بصورة مباشرة فى خفض مستويات الكوليسترول السىء فى الدم عن طريق تحفيز بعض مسارات الجسم، مما يزيد من امتصاص الكوليسترول.

وأظهر عدد من الأبحاث فعالية فول الصويا فى تحسين وتعزيز الخصوبة والقدرات الإنجابية، حيث وجد أن الأشخاص الذين حرصوا على اتباع نظام غذائى غنى بفول الصويا ساعد فى تحسين فرص والإنجاب.

وتؤكد الأبحاث أن فوائد فول الصويا لا تقتصر على هذه المجالات، بل تمتد إلى الوقاية من سرطان البروستاتا بين الرجال من كبار السن الذين هم الأكثر عرضة للمرض.