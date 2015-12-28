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بالصور المراحل الأخيرة من مشروع تجديد رخام حِجر الكعبة المشرفة

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بالصور المراحل الأخيرة من مشروع تجديد رخام حِجر الكعبة المشرفة بالصور المراحل الأخيرة من مشروع تجديد رخام حِجر الكعبة المشرفة
قام الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى بجولة تفقدية على آخر مراحل مشروع تجديد رخام الشاذروان - الجدار السفلى للكعبة المشرفة - وجدار الحِجر.

وتفقد سير العمل فى المشروع مقدما شكره وتقديره للجهود المبذولة، حاثا الجميع على مضاعفة الجهود وبما يكفل سرعة الإنجاز مع دقة التنفيذ.

جدير بالذكر أنه قد صدرت الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تجديد رخام الشاذروان وجدار حِجر الكعبة المشرفة، وذلك لتقادمه وظهور الصدأ والاصفرار.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>بالصور.. تجديد رخام حجر إسماعيل بالكعبة المشرفة
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بالصور.. تغيير رخام الشاذروان أسفل الكعبة بعد ظهور الصدأ والإصفرار عليه
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